قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا.. السعودية مع العراق في المجموعة الثالثة

أوقعت قرعة دور المجموعات من بطولة كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عامًا منتخب السعودية في المجموعة الثالثة مع شقيقه العراق.

وأقيمت القرعة صباح اليوم الخميس بمشاركة 16 منتخبًا، وأسفرت عن 4 مجموعات قوية.

وتقام بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو 2024، علمًا بأنها تؤهل لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في باريس الصيف المقبل.

وتتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد باريس، فيما يخوض صاحب المركز الرابع ملحقًا يتضمن مواجهة مع ممثل من أفريقيا (منتخب غينيا).

ويعتبر الأخضر السعودي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة.

نتائج قرعة كأس آسيا تحت 23 عامًا

المجموعة الأولى: قطر - أستراليا - الأردن - إندونيسيا

المجموعة الثانية: اليابان - كوريا الجنوبية - الإمارات - الصين

المجموعة الثالثة: السعودية - العراق - تايلاند - طاجيكستان

المجموعة الرابعة: أوزبكستان - فيتنام - الكويت - ماليزيا