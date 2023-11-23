عودة حجازي.. 10 محترفين ضمن قائمة الاتحاد الأولية في كأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد قدم قائمته الأولية استعدادًا لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن القائمة الأولية تضم 35 لاعبًا، منهم 10 محترفين، هم كل اللاعبين الأجانب الموجودين على عهدة الاتحاد.

والمحترفون العشرة المنضمون لقائمة الاتحاد الأولية هم: البرازيلي مارسيلو جروهي، المصري أحمد حجازي، البرازيلي لويس فيليبي، ومواطنه فابينيو، البرتغالي جوتا، الفرنسي نجولو كانتي، البرازيلي رومارينيو، المغربي عبدالرزاق حمدالله، البرازيلي إيجور كورنادو، والفرنسي كريم بنزيما.

وتشهد القائمة عودة حجازي، بعد أن غاب عن صفوف الفريق منذ مباراة الفيحاء في الموسم الماضي من دوري روشن للمحترفين، بسبب إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

وسيراقب الجهاز الفني للاتحاد موقف حجازي، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن تواجده في القائمة النهائية، أو رفع اسمه حال عدم جاهزيته بنسبة 100%.

ومن المقرر أن تضطر إدارة الاتحاد لتقليص هذه القائمة من اللاعبين إلى 23 لاعبًا، وهي القائمة النهائية المسموح بها في البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية يوم 4 ديسمبر المقبل.

ويستعد الاتحاد لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية التي تقام خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وإلى جانب الاتحاد، يشارك أيضًا في البطولة 6 أندية، هي الأهلي المصري بطل أفريقيا، ومانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وأوراوا ريد دياموندز الياباني بطل آسيا، وأوكلاند سيتي النيوزلندي بطل أوقيانوسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل كونكاكاف، وفلومينينسي بطل أمريكا الجنوبية.