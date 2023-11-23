“موان” تعتمد جدول تصنيف المخالفات امتدادًا لجهود حماية البيئة والحفاظ على صحة الإنسان

اعتمد المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" اليوم الخميس، جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات الذي جاء امتدادًا لجهود "موان" المتواصلة حول حماية البيئة والحفاظ على صحة الإنسان بما يكفل تحسين جودة حياة نمطها إيجابي ومتوازن، بجانب الارتقاء في قطاع إدارة النفايات وتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع.

وأشار "موان" في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات يتضمن، 97 نوعًا من المخالفات.

وأوضح أن من بين المخالفات في جدول التصنيف، مخالفات أحكام التراخيص والتصاريح، ومخالفات أحكام سلسلة القيمة للنفايات، ومخالفات أحكام استيراد وتصدير النفايات، ومخالفات أحكام مسؤولية المنتج الممتدة، إضافة إلى مخالفات أحكام خطط إدارة النفايات، ومخالفات أحكام التفتيش والتدقيق، بجانب أحكام التعاقد على خدمات إدارة النفايات، و المخالفات العامة الأخرى لنظام إدارة النفايات.

أداة لضبط الأدوار والمسؤوليات

بدوره، اعتبر المتحدث الرسمي في موان سلطان الحارثي، أن جدول تصنيف المخالفات، أداة لضبط الأدوار والمسؤوليات التي تسعى بدورها لردع المخالفين وتحسين الممارسات البيئية والحد من العشوائية في قطاع إدارة النفايات، إضافةً إلى تمكين القطاع الخاص وحماية المستثمرين محليًا ودوليًا في القطاع.

وأكد على أن الغاية هي تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وضبط عمليات مراحل النفايات بدءًا من مصدرها ووصولًا إلى مرحلة التخلّص الآمن منها وذلك عبر تبني مبادئ الاقتصاد الدائري، كما يسهم جدول التصنيف في تحقيق الامتثال بالممارسات الصحيحة ودفع عجلة الاستثمار، علاوةً على ذلك رفع مستوى الوعي حول تهيئة البيئة اللازمة تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للوصول إلى مجتمع أكثر صحةً وازدهارًا.

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وكان المركز الوطني لإدارة النفايات "موان" أطلق حملة توعوية تحت شعار #النفايات_لها_قيمة بالتزامن مع قرار جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات وذلك بهدف التعريف بالجدول، وتعزيز الوعي بأهمية قيمة النفايات عبر حثّ المنشآت وأفراد المجتمع على الحدّ من إنتاجها وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تعود بالنفع على الفرد والمجتمع بكافة الجوانب البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية.

وللاطّلاع على جدول تصنيف المخالفات لنظام إدارة النفايات: https://mwan.gov.sa/violation