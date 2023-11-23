اختبار طبي يحسم موقف سالم الدوسري من مباراة النصر

اقترب سالم الدوسري، نجم الهلال، من المشاركة مع الفريق في مباراة النصر المرتقبة في ديربي الرياض ضمن دوري روشن للمحترفين.

وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية"، ارتفعت حظوظ الدوسري في اللحاق بمواجهة النصر في قمة الجولة 15، المقرر إقامتها في الأول من ديسمبر المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الدوسري تعافى من الإصابتين اللتين تعرض لهما بشكل كبير، وبدأ مرحلة التأهيل الثانية من خلال الضغط على الركبة والمفصل في تدريبات محددة وضعها الجهاز الطبي للهلال.

ويخضع الدوسري لاختبار طبي الأربعاء المقبل للتأكد من جاهزيته، قبل خوضه المواجهة المرتقبة مع الغريم التقليدي.

وعانى الدوسري من إصابتين، تمزق من الدرجة الثانية في كاحل قدمه، وتمزق من الدرجة الأولى في ركبته، تعرض لهما في مباراة التعاون في دوري روشن.

وكان الدورسي استبعد من معسكر المنتخب السعودي في الأحساء، بسبب الإصابتين.

وكانت التقديرات الأولية تشير إلى غياب الدوسري عن مباراة النصر، إلا أنه قد يلحق بالمواجهة.