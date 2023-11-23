تنطلق الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين غدًا الجمعة، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

ويستأنف دوري روشن للمحترفين منافساته، بعد توقفه بسبب فترة التوقف الدولي، التي شهدت مشاركة المنتخبات في المنافسات الدولية، وعلى رأسها منتخب السعودية الذي فاز على باسكتان والأردن في التصفيات المزدوجة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتشهد الجولة 14 إقامة 9 مباريات مرتقبة، حيث التنافس على أشده في قمة الترتيب، وكذلك في منطقة تفادي الهبوط.

وتقام مباريات الجولة على مدار يومي غدٍ الجمعة، وبعد غدٍ السبت، بحيث تقام 4 مباريات في اليوم الأول، و5 في الثاني.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 35 نقطة بعد نهاية الجولة 13، فيما يلاحقه غريمه النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

ويحل الهلال ضيفًا على الحزم، بينما يستقبل النصر نظيره الأخدود، علمًا بأن الجولة المقبلة (الجولة 15) تشهد مواجهة ديربي الرياض بين العملاقين.

مواعيد مباريات الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين

الجمعة 24 نوفمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الاتفاق والاتحاد.

الساعة 06:00 مساءً.. التعاون والرياض.

الساعة 09:00 مساءً.. النصر والأخدود.

الساعة 09:00 مساءً.. الطائي والرائد.

السبت 25 نوفمبر

الساعة 06:00 مساءً.. الحزم والهلال.

الساعة 09:00 مساءً.. الأهلي والشباب.

الساعة 09:00 مساءً.. الوحدة والخليج.

الساعة 09:00 مساءً.. الفتح والفيحاء.

الساعة 09:00 مساءً.. ضمك وأبها.

تجدر الإشارة إلى أن مباريات الجولة 14 منقولة على شبكة SSC، التي تملك حقوق بث دوري روشن للمحترفين هذا الموسم.