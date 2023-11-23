أبرزها المدرب والإصابات.. 4 أسباب وراء تراجع الأهلي

تشهد مسيرة الأهلي في الموسم الجاري من دوري روشن للمحترفين تخبطًا واضحًا، ما أبعد الفريق عن صراع المنافسة على صدارة المسابقة حتى الآن، وأقصاه من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكانت جماهير الأهلي تمني النفس بتقديم موسم قوي ينتهي بالحصول على لقب دوري روشن، خصوصًا أن الفريق عائد لتوه من دوري الدرجة الأولى.

وما عزز هذه الأمنيات تعاقد الأهلي مع ترسانة من النجوم من الدوريات الأوروبية الكبرى في فترة الانتقالات الصيفية، على رأسهم روبرتو فيرمينو، ورياض محرز، والحارس إدواردو ميندي.

وبدأ الأهلي الموسم بصورة جيدة، حيث حقق الفوز في أول 4 جولات بالعلامة الكاملة، لكنه سقط بنتيجة 2-5 على يد الفتح في واحدة من أبرز مفاجآت الموسم.

وتعتبر الخسارة المفاجئة من الفتح بمثابة نقطة تحول سلبية في موسم الأهلي، إذ أن نتائج الفريق تذبذبت منذ تلك المباراة التي أقيمت في سبتمبر الماضي.

وحقق الأهلي فوزًا واحدًا في آخر 3 مباريات في دوري روشن، جاء على حساب الرياض.

وبشكل عام، حقق الأهلي 8 انتصارات، لكنه خسر 3 مرات، وتعادل مرتين، ليحصد 26 نقطة احتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن.

ويبتعد الأهلي عن الهلال، صاحب المركز الأول، بفارق 9 نقاط، مع نهاية الجولة 13 من المسابقة.

ويستعد الأهلي لخوض اختبار صعب ضد الشباب بعد غدٍ السبت ضمن الجولة 14 من المسابقة.

إضافة إلى ذلك، ودع الأهلي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16، بعد خسارته على يد أبها.

وتتعدد أسباب تراجع الأهلي في الموسم الجاري، وتستعرض "الوئام" أبرز هذه الأسباب على النحو التالي:

تأخر وصول المدرب

تأخر وصول المدرب الألماني ماتياس يايسله لقيادة الأهلي في بداية الموسم، وبالتالي لم يكن حاضرًا في معظم أوقات المعسكر التدريبي الذي أقامه الفريق في النمسا.

الأهلي تعاقد مع يايسله في وقت متأخر قبل نهاية معسكر الإعداد بأيام، وبالتالي فإن المدرب الألماني لم يتعرف على عناصر الفريق بشكل جيد خلال المعسكر.

خطة يايسله

لم تظهر حتى الآن ملامح فكر يايسله الفني مع الأهلي، حيث اتهمه الخبراء بالعشوائية الفنية داخل الملعب.

من جانبه، قال أنور فؤاد، نجم الشباب والمنتخب السعودي السابق، عبر برنامج "المنتصف"، الذي يذاع عبر قناة "الإخبارية"، إن مشكلة الأهلي تتمثل في مدربه.

وأضاف "كنت أتمنى من يايسله أن يختار طريقة لعب جيدة وواضحة، كما يختار ملابسه، لأنه مدرب أنيق، خصوصًا أنه يدير نجوم كبار كانوا يلعبون لأكبر الأندية في أوروبا منذ نحو 5 شهور".

صيام فيرمينو

ابتعد روبرتو فيرمينو، نجم الأهلي، عن مستواه المعروف عندما كان في ليفربول، ما أدى لتراجع مستوى الفريق الأخضر ككل، خصوصًا أنه أحد العناصر الرئيسية في الهجوم.

وبدأ فيرمينو موسمه مع الأهلي بأفضل شكل ممكن، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك الحزم بالجولة الافتتاحية لدوري روشن، لكنه صام عن التهديف منذ ذلك الوقت سواء في الدوري أو كأس خادم الحرمين.

وساهم غياب فيرمينو عن التهديف في إهدار عدة نقاط أمام المنافسين.

ومع ضغط النقاد والجماهير، اضطر يايسله لإبعاد فيرمينو عن التشكيل الأساسي للأهلي، والدفع بفراس البريكان على حسابه.

شبح الإصابات

تعطلت مسيرة الأهلي في دوري روشن هذا الموسم بسبب الإصابات، حيث تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابة ما أدى لغيابه، الأمر الذي ترك تأثيرًا على أداء الفريق.

ومن أبرز اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات في الموسم الجاري مع الأهلي، الإيفواري فرانك كيسيه، والفرنسي سانت ألان ماكسيمان، والتركي ميريح ديميرال.