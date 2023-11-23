مركز الملك سلمان يوقع اتفاقيات لإغاثة الفلسطيني في غزة بقيمة 150 مليون ريال

وقع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الخميس، 4 اتفاقيات تعاون مشترك مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبرنامج الأغذية العالمي، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بقيمة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون ريال.

تفاصيل الاتفاقيات

في التفاصيل، تأتي الاتفاقية الموقعة مع الأونروا، التي تخطت حاجز الـ 56 مليون ريال، بهدف لتمويل أنشطة الوكالة في قطاعات الغذاء والإيواء و المياه والإصحاح البيئي داخل قطاع غزة.

ووقع الاتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي؛ لتلبية الاستجابة الطارئة لدعم جهود البرنامج في توفير الغذاء للنازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتهدف الاتفاقية إلى تلبية الاحتياجات الغذائية والتغذوية للأشقاء الفلسطينيين في غزة، وذلك عن طريق توزيع وجبات ساخنة وسلال غذائية للمستفيدين، بتكلفة إجمالية تبلغ 18 مليونا و 750 ألف ريال.

ووقع المركز، اتفاقية تعاون مشترك لدعم جهود منظمة الصحة العالمية لعلاج سوء التغذية وتعزيز الصحة في غزة، وسيجري بموجب الاتفاقية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المنقذة للحياة، ودعم التدخلات العاجلة لإنقاذ الأرواح، وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وعلاج سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات وكبار السن، ودعم الصحة النفسية، بقيمة 37 مليونا و500 ألف ريال.

وبشأن اتفاقية تعاون مشترك مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) لتلبية النداء الإنساني العاجل للجنة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع، سيجري بموجبها دعم المستشفيات في قطاع غزة وجلب الطواقم الطبية، والعناية بالجرحى وحالات الحروق وتوفير مستلزماتها، وتجهيز مستلزمات العناية المركزة.

وسيتم توفير سيارات الإسعاف ومستلزماتها، وتنقية المياه وتسهيل الوصول للمياه النظيفة للشرب، إضافة إلى رفع الوعي بمخاطر المخلّفات القابلة للانفجار، بقيمة 37 مليونا و500 ألف ريال.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالتعاون مع الجهات الدولية الإنسانية المعنية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتأكيداً للدور الذي تضطلع به المملكة في مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن.