“الدفاع المدني” يحصد المركز الأول لأفضل مشاريع التحول لعام 2023

حصدت وزارة الداخلية عدة جوائز ضمن برنامج جوائز التميز العالمية للمشاريع، التي نظمها معهد إدارة المشاريع.

وحصلت المديرية العامة للدفاع المدني على جائزة المركز الأول لأفضل مشاريع التحول لعام 2023 (المنصة الوطنية الإلكترونية للإنذار المبكر)، وذلك على هامش فعاليات الدورة الثانية من قمة مكاتب إدارة المشاريع (PMO Summit)، الذي أقيم بمعهد الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمدينة الرياض.

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وحصدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية على المركز الثالث نظير مشاركتها في الحدث ذاته، بمشروع تحت عنوان "تجديد الهوية الوطنية عبر منصة أبشر"، الذي يهدف إلى تقليل عدد المراجعين لمكاتب الأحوال المدنية والاستفادة من جميع خدمات الأحوال المدنية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر".