قطر: بدء سريان الهدنة في غزة صباح غد الجمعة

أعلنت دولة قطر اليوم الخميس إن الهدنة المؤقتة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي في غزة، ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفى اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من الاتصالات للتو مع جميع الأطراف في إطار الوساطة مع الشركاء الإقليميين والدوليين بشأن الهدنة في غزة.

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وأوضح أنه سيتم استلام قوائم الأسرى المدنيين الذين سيتم الإفراج عنهم من الجانبين، مشيرًا إلى أنه بعد اتصالات مكثفة تم تسليم القائمة الخاصة بالأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم من غزة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد.

وأشار إلى أنن الهدنة الانسانية ستبدأ في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد الجمعة "وسيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين في الرابعة من عصر الجمعة وعددهم 13 من النساء والأطفال. وجملة المفرج عنهم من غزة خمسون وسيتم الإفراج عنهم في دفعات على أربعة أيام، اليوم الأول 13 شخصًا" .

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وأضاف أن من بين الأسرى نساء مسنات وبعضهم أطفال، وسيتم إطلاق سراح الرهائن حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، مشيرًا إلى أن الأسرى سيُسلمون إلى الصليب الأحمر الدولي، حتى تكون عملية النقل آمنة قدر الإمكان لجميع الأطراف.