وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره النرويجي تطورات الأوضاع في غزة

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، عن تلقي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، من وزير خارجية مملكة النرويج إسبن بارث ايدي.

وذكر بيان وزارة الخارجية، أن الوزيران بحثا مسار أعمال اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والمحادثات التي قامت بها اللجنة في كل من بكين وموسكو ولندن وباريس.

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وناقشا حسب البيان، أهمية وقف التصعيد العسكري الخطير في غزة ومحيطها، والالتزام بأي اتفاق للهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار، بالإضافة إلى مناقشة الجهود الدولية حول إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بما يمنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

وشدّد وزير الخارجية، على رفض المملكة القاطع لعمليات التهجير القسري لسكان غزة، وأنه من الضروري إيجاد حل لوقف كافة الانتهاكات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي ومخالفاتها المتكررة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأكد على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأخلاقية والمبدئية تجاه الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن الأسبوع الماضي، بما يحقق المصداقية للنظام الدولي ويحافظ على السلم والأمن الدوليين، ويمنع بواعث التطرف والعنف.