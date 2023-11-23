“الداخلية” تعلن النتائج النهائية لدورة الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اليوم الخميس، عن نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين للالتحاق بالدورة الـ 53 للضباط الجامعيين التي تعقد في كلية الملك فهد الأمنية للعام الدراسي الحالي 1445.

وأتاحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إمكانية معرفة نتائج القبول ومواعيد تسليم الوثائق والالتحاق بالدورة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني على منصة (أبشر- توظيف) بوزارة الداخلية https://jobs.sa

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وفي شهر يوليو الماضي، فتحت كلية الملك فهد الأمنية باب القبول والتسجيل في دورة الضباط للجامعيين بالدورة الـ 53 ، وذلك لحملة الشهادة الجامعية من خريجي العام الدراسي لعام 1443 وكذلك خريجي العام الحالي 1444.

وحددت كلية الملك فهد الأمنية الشروط والتخصصات المطلوبة لدورة الضباط الجامعيين الـ53 بكلية.