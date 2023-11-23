“إثراء” يعرض 3 أفلام في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشارك مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي تقام دورته الثالثة بجدة خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر 2023م.

ويعرض "إثراء" أحدث إنتاجاته السينمائية حيث يشارك في المهرجان بثلاثة أفلام، ويقدم جناحًا خاصًا في سوق المهرجان، يلقي الضوء على مبادرات المركز الرائدة في رعاية صناع الأفلام المحليين، ودعم صناعة السينما المتنامية في المملكة.

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ومن المقرر أن يعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الفيلم الروائي الطويل "هجان"، ضمن قسم (روائع عربية)، وهم من إنتاج مركز "إثراء" بالتعاون مع "فيلم كلينك"، ويُعد هذا العرض الأول للفيلم.

ويعرض في المهرجان الفيلم القصير "حادي العيس" في ضمن قسم (سينما السعودية الجديدة)، وهو من إنتاج إثراء، إلى جانب عرض في مهرجان البحر الأحمر الفيلم الوثائقي "خالد الشيخ: بين أشواك الفن والسياسة" وهو فيلم من إنتاج شركة "ثمانية"، وبدعم من "إثراء"، كأحد منتجات برنامج إثراء المحتوى العربي.

بدوره، قال رئيس الفنون الأدائية والسينما في "إثراء" ماجد زهير سمّان، إن "إثراء" يحرص على دعم صنّاع الأفلام في المهرجانات المحلية والعالمية.

"إثراء" يحصد 24 جائزة منذ 2016

وأوضح سمّان، أن "إثراء" شارك في أكثر من 72 مهرجانًا سينمائيًا منذ عام 2016م وحتى الآن، وحصدت أفلامه إثراء 24 جائزة، مشيرًا إلى أن "إثراء" سيقدم جائزة قدرها 50 ألف دولار في حفل توزيع جوائز سوق البحر الأحمر لأفضل فيلم سعودي.

وأشار إلى أن الجناح الخاص لإثراء في سوق البحر الأحمر يعرض أهم مبادرات المركز السينمائية، ومنها "برنامج إثراء الأفلام" الذي يدعم صناع الأفلام المحليين ويتيح لهم فرصة التقديم ليرووا قصصًا سعودية أصيلة، وذلك من خلال إنتاج الأفلام و الحصول على فرص التمويل المشترك.

ومن المقرر أن يعلن إثراء خلال مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن النتائج الأولية لبرنامج إثراء الأفلام، مع ترقب إعلان أسماء الأفلام الفائزة بدعم البرنامج في الربع الأول من العام المقبل 2024.

وأنتج "إثراء" أكثر من 23 فيلمًا، ويحرص على دعم صُناع الأفلام السعوديين وتمكينهم من الانطلاق نحو العالمية، ويقدم المركز العديد من المبادرات والبرامج طيلة العام التي تدعم الصناعات الإبداعية في المملكة.