تعيين المهندس ناجي التميمي رئيساً تنفيذياً لهيئة التأمين

أعلنت هيئة التأمين عن تعيين المهندس ناجي الفيصل التميمي، رئيساً تنفيذياً لهيئة التأمين.

يشار إلى أن التميمي يملك خبرة واسعة تتجاوز 27 عاماً في قطاع التأمين حيث عمل رئيساً تنفيذياُ لعدد من الشركات العاملة في مجال التأمين وساهم في التخطيط الاستراتيجي والنمو لتلك الشركات، كما شارك في تأسيس وتطوير أعمال شركات محلية ومتعددة الجنسيات في المملكة والشرق الأوسط.

عمل ناجي الفيصل التميمي بمنصب كبير المديرين والرئيس التنفيذي للنمو والاستثمار لدى شركة "مارش مكلينان" في السعودية وتولى سابقا منصب الرئيس التنفيذي في "شركة بيت التأمين" ومنصتها للوساطة الإلكترونية "تأميني"، وشغل قبلها عدة مناصب على المستويين المحلي والدولي كمنصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في شركة أيون السعودية" والمدير الإقليمي التنفيذي في كل من السعودية وقطر والبحرين، والرئيس التنفيذي المشارك في شركة "أيون الشرق الأوسط"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة "أيون البحرين" وكان عضوا في مجلس إدارة شركة "أيون هيويت" السعودية ورئيسا تنفيذيا للشركة، كما تولى مهام تأسيس فرع شركة "آر إف أي بي" البريطانية في المملكة وعمل سابقا ضمن فريق تأسيس "شركة ملاذ للتأمين، إضافة إلى عمله سابقاً في شركة "التعاونية" للتأمين.

حصل التميمي على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية عام 1995 من جامعة الملك سعود، وتلقى تدريبا على رأس العمل لدى شركة "ميونخ ري" الألمانية في مقرها الرئيسي في ميونخ، كما حصل على الشهادة المهنية للتأمين من معهد التأمين القانوني البريطاني CII بالممكلة المتحدة، وحاصل على زمالة رابطة شركات تأمين النفقات الطبية IMEI بلندن.