الوئام ترصد آراء الزوار في افتتاح عروض “ديزني ذا كاسل” ضمن فعاليات موسم الرياض

عاش زوار "ديزني ذا كاسل" في موسم الرياض تجربة مليئة بالمتعة والحماس من خلال عروض أخذتهم في رحلة ممتعة بين أغاني عوالم ديزني الكرتونية الشهيرة.

وواكبت عدسة "الوئام" الافتتاح الذي يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة.

وقالت منى الشيخ من المدينة المنورة إنها سعيدة بالفعاليات في المملكة والرياض تحديدا، مؤكدة أن كل شيء أصبح متاحا وليست هناك حاجة للسفر إلى الخارج.

وأضاف شاب من المنطقة الشرقية أن التجربة جميلة ومناسبة لكل الأعمار، متمنيا أن تتطور للأفضل.

في السياق، وجهت الطفلة عروب البراق الشكر لمنظمي موسم الرياض على الفعاليات المبهرة.

وعبر خالد الشيخ عن سعادته بموسم الرياض، موضحا أنه موسم جميل، داعيا الكل للذهاب إليه.

وافتتح موسم الرياض 2023 ضمن فعالياته العالمية منطقة "ديزني ذا كاسل"، إحدى المناطق الترفيهية الفرعية في بوليفارد سيتي.

وتشمل فعاليات القلعة التي أقيمت على مساحة تقدر بـ20 ألف متر مربع حفلًا موسيقيًّا يقام كل ليلة لمدة 20 دقيقة، وعرضًا موسيقيًّا لفيلم إنكانتو ومنزله الشهير، إضافة إلى استكشاف المجهول في غابة فروزن السحرية، وتجربة كهف العجائب الموسيقي مع جني علاء الدين.

وتضم فعاليات القلعة قرع طبول الجيمبا لمقطوعات فيلم الملك الأسد، واستكشاف عالم البحار مع آيريل حورية البحر، إضافة إلى تمكين الزوار من الحصول على منتجات ديزني الحصرية، والتقاط الصور التذكارية بين عوالم ديزني ذا كاسل.

وفي المهرجان العائلي لديزني يتم الاحتفال بأشهر أفلام الرسوم المتحركة من خلال العروض التفاعلية والحفلات الموسيقية الحية المذهلة، والتي سيحييها نخبة من فناني ديزني كونسيرتس العالميين أمام خشبة مسرح القلعة الشاهقة التي يبلغ ارتفاعها 30م.