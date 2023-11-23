أنخيل دي ماريا يعتزل اللعب الدولي مع الأرجنتين

أعلن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح فريق بنفيكا البرتغالي، اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده، بعد مسيرة حافلة استمرت 15 عامًا.

ولعب دي ماريا بقميص منتخب الأرجنتين 122 مباراة، وسجل 23 هدفًا، وتوج معه بلقبي كوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022.

وكتب دي ماريا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "خضت مباراتي الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولا أستطيع التعبير عن امتناني لإشادة الجمهور الذي يملأ روحي".

وأضاف: "استمتعت بكل لحظة من تلك المحبة والعاطفة من زملائي وأصدقائي، بدونهم لم يكن لقصتي نفس المعنى، محبة كل شخص منهم جعلتني الشخص الذي أنا عليه الآن".

وتابع: "لسوء الحظ، لا يمكننا أن نترك الأحداث التي حدثت في الملعب تمر دون ذكرها، لا أحد يستحق هذه المعاملة السيئة، ولا حتى الضرب وخوف العائلات والأطفال، في حين أن الشيء الوحيد الذي كان يجب أن يحدث هو مشاهدة المباراة والاستمتاع بها".

وأكد: "أتمنى ألا تحدث مثل تلك الأحداث مرة أخرى، نحن كلاعبين سندافع عن شعبنا طوال الوقت دون أي شك، كوبا أمريكا ستكون آخر مرة أرتدي فيها قميص الأرجنتين".

واختتم: "مع كل الألم الذي يملأ روحي والغصة التي في حلقي، أقول وداعًا لأجمل شيء حدث لي في مسيرتي، ارتداء قميص الأرجنتين والشعور بالفخر به".

ووجه دي ماريا الشكر إلى الجماهير واللاعبين والمدربين الذين عمل معهم طوال مسيرته مع منتخب الأرجنتين، مشددًا على أنه سيواصل صناعة التاريخ مع المنتخب.