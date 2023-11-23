هيئة رعاية ذوي الإعاقة تطلق مبادرة “تمكينثون” لتعزيز الشمولية والتمكين

أطلقت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة (هاكاثون التمكين والشمولية للأشخاص ذوي الإعاقة) بعنوان "تمكينــثون"، سعيا من الهيئة نحو تعزيز الشمولية والتمكين.

وتهدف هذه المبادرة إلى دعم وتشجيع الابتكار والتقنية الموجهة نحو تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار رؤية السعودية 2030, الرامية إلى تحقيق وخلق مجتمع حيوي يدعم الجميع.

ويعد الاستثمار في قطاع الخدمات المساعدة من أهم الخطوات لتحقيق هذا الهدف، فقد بلغ حجم السوق العالمي له اليوم 22.98 مليار دولار، وينمو بمعدل سنوي قدره 4.95% إلى عام 2030 ليصل حجم السوق إلى 31.8 مليار دولار وفقاً لدراسات Coherent Market Insights.

ويتنافس المشاركون في "تمكينــثون" لتقديم حلول تعزز الوصول وتسهم في التحسين حيث يمتد إلى أربعة مراحل تتضمن الورش التعريفية التفاعلية والتي تهدف للإلهام والابتكار وتوعية المساهمين عن أهداف وأغراض المشروع؛ لرفع جودة التقديم وتعزيز التفاعل مع أصحاب المصلحة، إضافة إلى المعسكر الرقمي ويستمر على مدى يومين؛ بهدف استكشاف وتطوير الأفكار لنماذج عمل تجارية مستدامة، وتحديد العملاء والشركاء المستهدفين، حيث يتم دعم المشتركين بورش العمل والاستشارات والأدوات المطلوبة، وفي المرحلة ما قبل الاخيرة يصل المشاركون إلى الهاكاثون, وتتم فيه عملية الصياغة النهائية للمشاريع من خلال تطوير المنتج أو الخدمة وتطوير الخطة التنفيذية والتشغيلية وإعداد العرض النهائي حيث يتم دعم المشتركين بالورش والاستشارات المتخصصة.

ويقام في ختام هذا الحدث عروض الفرق المشاركة بمساهمة لجنة تحكيم من الخبراء والمستثمرين ورواد الأعمال للإعلان عن المشاريع الفائز وتكريم المساهمين والقائمين على هذا البرنامج.

ويأتي هذا الهاكاثون استمراراً لالتزام الهيئة بتشجيع الابتكار وتوجيه الطاقات نحو خلق حلول ابتكارية تلبي احتياجات حياة الأشخاص ذوي الإعاقة نحو مستقبل أكثر شمولية في مجتمع شامل وموائم.