محام: السعودة الوهمية من أشكال الاستغلال لبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية

حذر المحامي نايف المرشدي، من "السعودة الوهمية"، مؤكدا أنها من أشكال الاستغلال لبرامج صندوق التنمية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية لقناة "الإخبارية": "كل مستفيد منها يبادر بالمغادرة من هذه الكيانات والإبلاغ عنها".

وتابع: "إذا كنت تاخذ 500 أو ألف اعرف أنهم يأخذون من الدولة مبالغ على أنك تعمل لديهم بشكل يومي، وأنت لا تعرف نشاطهم، والمتستر شريك ومتواطؤ في هذا الدعم وتلحقه العقوبة".

وكشف صندوقُ تنمية الموارد البشرية "هدف"، اليوم الخميس، استغلالَ مستفيدين لبرامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا، موضحًا أن الحالات المكتشفة أُحيلت إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وقال الصندوق: "انطلاقًا من مهامّ متابعة برامج الدعم المقدمة للمستفيدين، تمّت ملاحظة وجود مستفيدين يستغلّون برامج الصندوق بطرق مجرمة نظامًا؛ مما يعدّ تعدّيًا على المال العام".

وأضاف: "التزامًا بأعلى المعايير السلوكية والنظامية، نشجّع الجميع على تقديم شكوى عن أي انتهاكات أو ممارسات للاستغلال غير المشروع للدعم المالي المقدم عبر برامج الصندوق".