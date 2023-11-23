أول معرض سعودي دولي متخصص بصناعة كرة القدم.. “سيف إكسبو” ينطلق بجدة

انطلقت اليوم الخميس، بمحافظة جدة، فعاليات المعرض السعودي الدولي لكرة القدم "سيف إكسبو".

يهدف المعرض إلى توفير فرص استثمارية مثالية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات والتقنيات التي توفرها الشركات العالمية.

ويشارك في المعرض العديد من الجهات الحكومية الرياضية والأندية والمراكز الرياضية في المملكة وخارجها.

ويُعد "سيف إكسبو"، الذي ستستمر فعالياته حتى يوم 25 نوفمبر الجاري بمركز جدة للفعاليات والمنتديات، أول معرض سعودي دولي متخصص في صناعة كرة القدم يقام في المملكة.

ويهتم المعرض بصناعة اللعبة الأكثر شعبية في العالم، ويستعرض فيه الشركات والمؤسسات الاستثمارية والأندية والمراكز الطبية والمتاجر المحلية والعالمية، وأبرز إنجازاتها وأعمالها.

كما يهدف المعرض إلى استقطاب علامات ومنتجات تجارية جديدة في مجال كرة القدم وإلى زيادة حجم النمو في الاستثمار الرياضي، واستقطاب أهم المراكز العالمية للطب الرياضي، بالإضافة إلى إبراز دور التكنولوجيا في تحسين صناعة كرة القدم، وإنشاء شبكات تواصل عالمية وبناء علاقات في بيئة تجارية، وإيجاد الفرص الوظيفية للشباب والفتيات في المجال الرياضي.

ويُشكل المعرض السعودي الدولي لكرة القدم فرصة فريدة للشركات المحلية والأجنبية لعقد شراكات رياضية مثمرة وفتح آفاق استثمارية متجددة، ما يسهم في تطور الرياضة السعودية التي تُعد أحد أهم مستهدفات رؤية المملكة 2030، لدعم وتشجع جميع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي.