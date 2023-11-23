الهلال يستعيد سافيتش قبل مواجهة الحزم بدوري روشن

استعاد فريق الهلال خدمات لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلنكوفيتش سافيتش، وذلك بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، استعدادا لمواجهة الحزم بعد غد السبت ضمن منافسات الجولة 14 من دوري روشن.

وعاد سافيتش لتدريبات الهلال، بعد فترة من الغياب بسبب تعرضه لالتواء في الركبة في مباراة الفريق أمام الفتح أوائل نوفمبر الجاري.

كما عاد أليكساندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، لتدريبات الفريق بعد نهاية التوقف الدولي، وكان قد تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده صربيا أمام بلجيكا. وسيخضع ميتروفيتش لبعض الفحوصات لتحديد موقفه من المشاركة أمام الحزم.

وعلى الجانب الآخر، شارك سالم الدوسري، جناح الهلال، في تدريبات اللياقة والجري حول الملعب، وذلك من أجل تأهيله للعودة مجددا للمشاركة مع الفريق، عقب إصابة في القدم تعرض لها في الجولة الماضية أمام التعاون.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ملاحقه النصر.

عودة سافيتش وميتوفيتش والدوسري لتدريبات الهلال هي أخبار إيجابية للفريق، حيث سيمنحهم ذلك قوة إضافية في مواجهة الحزم.

سافيتش هو لاعب خط وسط مهم للهلال، ويقدم أداءً جيداً في الفترة الأخيرة. أما ميتروفيتش فهو المهاجم الرئيسي للفريق، وعودته ستكون مفيدة للهلال في ظل تراجع مستوى بعض المهاجمين الآخرين. والدوسري هو لاعب جناح موهوب، وعودته ستكون مكسبًا كبيرًا للهلال.

ويسعى الهلال إلى مواصلة انتصاراته في الدوري السعودي، حيث يسعى إلى تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.