إطلاق رصاص في سطو مسلح على عائلة زوجة ميسي بالأرجنتين

تعرضت عائلة زوجة لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لسطو مسلح في مدينة روزاريو شمال شرقي الأرجنتين، يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2023.

ووقع السطو عندما كانت أوغستينا سكاليا، ابنة عم أنتونيلا روكوزو زوجة ميسي، تنقل مبلغًا ماليًا من أحد متاجر العائلة إلى أحد البنوك القريبة.

ووفقًا لبيان صادر عن الشرطة الأرجنتينية، فإن سيارة سوداء اللون يقودها رجلان مجهولان، اقتربت من السيارة التي كانت تقل سكاليا وموظفًا آخر في المتجر، وحاولت اعتراضها.

ولكن سكاليا لاحظت المحاولة، وحاولت الهروب لتجنب الاصطدام بالسيارة الأخرى، لكنها اصطدمت بها في النهاية.

عندئذ، أطلق أحد اللصوص النار على نافذة السيارة الخلفية لسكواليا، ما أجبرها على التوقف.

ثم نزل اللصان من سيارتهما، وقاما بتحطيم زجاج النوافذ وسرقة حقيبة تحتوي على مبلغ 8 ملايين بيزو أرجنتيني، أي ما يعادل حوالي 22 ألف دولار أمريكي.

ووفقًا للشرطة، فإن السطو لم يكن عشوائيًا، بل كان مخططًا له بعناية.

ولهذا السبب، تم استجواب عائلة ميسي وموظفي المتجر الآخرين، للتعرف على من كان على علم بنقل المبلغ المالي.

وهذه هي المرة الثانية التي تتعرض فيها عائلة زوجة ميسي لهجوم في أقل من عام.

ففي مارس الماضي، تعرض المتجر الذي تديره العائلة لإطلاق نار، وتلقى ميسي رسالة تهديد.

ولا تزال التحقيقات جارية في كلا الحادثين.