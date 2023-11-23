إغلاق طريق المدينة المنورة لإزالة جسور مشاة

أعلنت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع إدارة مرور جدة، الخميس، عن إغلاق طريق المدينة المنورة الجزء الواقع ما بين شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز وشارع صاري.

غلق الطريق يبدأ من الساعة الثالثة صباحاً يوم الجمعة 2023/11/24 وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم الجمعة، ثم من الساعة الثالثة صباحاً يوم السبت 2023/11/25 وحتى الساعة الحادية عشرة صباحاً من يوم السبت، لتنفيذ إزالة جسور مشاة بطريق المدينة المنورة.

ودعت أمانة محافظة جدة قائدي المركبات لاستخدام الطرق البديلة وهي:

• المتجه شمالاً إلى المدينة المنورة يتجه إلى مخرج طريق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز.

• المتجه جنوباً يستخدم شارع صاري.

• ويمكن أيضاً استخدام التحويلات المرورية قبل وبعد المشروع حسب الصورة المرفقة.