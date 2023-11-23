اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.. قائمة أولية بأسماء الرهائن وتراجع لجيش الاحتلال

ساعات قليلة ويدخل اتفاق الهدنة بين قطر وحركة حماس حيز التنفيذ، ويتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن.

وأعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية استلام قائمة أولية بأسماء الرهائن المقرر الإفراج عنهم خلال الهدنة مع حركة حماس، وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تؤكد أنه تم استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين، والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المختطفين".

في السياق، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلق بالتحركات التي ستقوم بها القوات الإسرائيلية مع دخول سريان اتفاق الهدنة مع "حماس" حيز التنفيذ.

وقال أدرعي في تغريدة على حسابه في "إكس": "مع دخول سريان التعليق المؤقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها".

وأضاف: "قواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".

وتابع: "يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط"

واختتم قائلا: "لن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".