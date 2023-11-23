الأرصاد: أمطار تصل إلى غزيرة وسيول في 4 مناطق بالمملكة 

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة في مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

مكة المكرمة

أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، تشمل الجموم وخليص والكامل ورابغ وجدة والشعيبة والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

الباحة

أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية وصواعق رعدية، تشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

عسير

أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، تشمل النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.

جازان

أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة وسيول وصواعق رعدية، تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا خفيفة على جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.