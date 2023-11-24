الليلة.. انطلاق الجولة الـ14 لدوري روشن

تنطلق مساء اليوم الجمعة الجولة الـ14 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين "روشن السعودي" بأربعة مواجهات.

وانتهت فترة التوقف الدولي التي خاض فيها المنتخب السعودي مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 أمام باكستان والأردن، وتمكن خلالهما من تحقيق الفوز وحصد 6 نقاط.

مباريات اليوم في دوري روشن

وفي المواجهة الأولى يستضيف فريق الاتفاق نظيره الاتحاد على ملعب نادي الاتفاق في الدمام، والتعاون يواجه الرياض على ملعب نادي التعاون في بريدة.

وعلى ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل يستضيف فريق الطائي نظيره الرائد, والنصر يلتقي الأخدود على ملعب الأول بارك في الرياض.

وتختتم مباريات الجولة بعد غدٍ بإقامة 5 مواجهات، الأولى تجمع الحزم بالهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، والفتح يواجه نظيره الفيحاء على ملعب نادي الفتح بالأحساء، ويستضيف ضمك نظيره أبها على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ويحل الخليج ضيفًا على الوحدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، والأهلي يلتقي الشباب على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة.

جدول ترتيب دوري روشن قبل انطلاق الجولة الـ14

ويحتل الهلال صدراة الترتيب بـ 35 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 31 نقطة، والأهلي ثالثاً بـ 26 نقطة، يليه التعاون بـ 25 نقطة، والمركز الخامس الاتحاد 24 نقطة، والفتح سادساً بـ 24 نقطة، وسابعاً الاتفاق بـ 22 نقطة، والفيحاء ثامناً بـ 16 نقطة، والوحدة تاسعاً بـ 16 نقطة، وبالمركز العاشر ضمك بـ 15 نقطة، والحادي عشر الشباب بـ 15 نقطة، والثاني عشر الخليج بـ 13 نقطة، والثالث عشر أبها بـ 13 نقطة، والرياض الرابع عشر بـ 12 نقطة، والطائي في المركز الخامس عشر بـ 11 نقطة، والأخدود السادس عشر بـ 10 نقاط، يليه الرائد بـ 9 نقاط، والثامن عشر والأخير الحزم بـ 7 نقاط.