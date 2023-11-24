الأرصاد: أمطار رعدية غزيرة ورياح نشطة على أجزاء من المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية.

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كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وقد يصاحب ذلك تشكل الضباب على بعض المناطق، مثل الحدود الشمالية، الجوف، حائل.

وأما عن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، فهي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين.

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وحركة الرياح السطحية على الخليج العربي، فهي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين.

ودعا المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين في المناطق المذكورة إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنه.

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