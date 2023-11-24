جيش الاحتلال يقتحم المستشفى الإندونيسي فس قطاع غزة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وقتل امرأة وأصاب 3 كما اعتقل 3 آخرين، وذلك قبل ساعات من بدء سريان الهدنة المؤقتة بين الجانبين.

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ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قصف الطيران الإسرائيلي المولد الرئيسي للكهرباء في المستشفى الإندونيسي، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن جميع أقسامه.

فيما انتشل الدفاع المدني 10 جثث من تحت الأنقاض جراء قصف طيران الاحتلال منزلا في مدينة جباليا شمال قطاع غزة.

فيما كثف الطيران الإسرائيلي غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من القطاع.

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