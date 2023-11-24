أتلتيكو مدريد: لما يصلنا عرض سعودي للتعاقد مع جريزمان

نفى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تلقيه عرضا سعوديا للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتفتح نافذة الانتقالات الشتوية في السعودية في الأول من شهر يناير المقبل وتستمر حتى نهايته.

وكان خوسيه فيليكس، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكد في تصريحات إعلامية خلال الساعات الماضية، أن جريزمان حصل على عرض سعودي من أجل الانضمام إلى دوري روشن في الفترة المقبلة.

𝔾𝕣𝕚𝕫𝕚 𝕖𝕤 𝕀𝕟𝕖𝕧𝕚𝕥𝕒𝕓𝕝𝕖 🫰 🗳️ ¡Vota a @AntoGriezmann aquí! 👇 — Atlético de Madrid (@Atleti) November 22, 2023

وقال خوان خوسيه جارسيا، المتحدث الرسمي لأتلتيكو مدريد، في تصريحات لـ"الرياضية": "لم تصلنا خطابات رسمية من أجل بدء التفاوض حول بيع عقد النجم الفرنسي للسعودية، كما أن إمكانية رحيله في هذا الوقت تعدّ صعبة للغاية".

وأضاف: "عقد جريزمان مستمر معنا حتى 2026، ويعيش اللاعب في الوقت الراهن لحظات سعيدة، وأؤكد أنه لا توجد معلومات تخص المفاوضات عن مستقبله".

يُذكر أن جريزمان فاز بجائزة أفضل لاعب حاسم في بطولة الدوري الإسباني عن الموسم الماضي 2022-2023، بعد تسجيله العديد من الأهداف الحاسمة والمؤثرة مع أتلتيكو مدريد.

وخاض صاحب الـ32 عاما 16 مباراة مع الروخي بلانكوس خلال الموسم الجاري، وتألق خلالها بتسجيل 12 هدفا وصناعة هدف آخر.