الحارثي يعلن عن قرب إطلاق مشروع “منصة سما”

خلال احتفال الهيئة السنوي باليوم العالمي للتلفزيون، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، عن قرب إطلاق مشروع منصة "سما" الرقمية.

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وخلال كلمته بالحفل، أكد الحارثي، إن مشروع "سما" هو عبارة عن منصة رقمية تجمع الأرشيف الرقمي الخاص بهيئة الإذاعة والتليفزيون، موضحًا أن البوابة الإلكترونية ستضم المحتوى المؤرشف رقميًا والذي يزيد عن مليون و200 ألف مادة رقمية عن كل ما يخص السعودية.

الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون يعلن عن قرب إطلاق مشروع "منصة سما" وهو عبارة عن منصة رقمية تجمع الأرشيف الرقمي حيث تشمل أكثر من مليون مادة رقمية ومن المتوقع انطلاقه خلال الربع الأول لعام 2024م. pic.twitter.com/4WJGjFX7eP — هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) November 23, 2023

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، إلى أنه من المتوقع أن تنطلق منصة "سما" خلال الربع الأول لعام 2024، موضحًا أن محتوى المنصة سوف يتاح للأفراد والمؤسسات في كل أنحاء العالم للاستفادة من المواد، لافتًا إلى أن الهيئة عقدت شراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لعرض محتواهم على المنصة.