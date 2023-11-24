الطائرة الإغاثية السعودية الـ16 لإغاثة غزة تتجه إلى مطار العريش

غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشر متجهة إلى مطار العريش والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة.

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وتحمل الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشر، على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد إيوائية وغذائية بوزن إجمالي يبلغ 39 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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وانطلق السبت الماضي، الجسر البحري للحملة السعودية لإغاثة فلسطين في قطاع غزة المحاصر تحت قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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