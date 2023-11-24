ما موقف ميتروفيتش من مباراة الحزم والهلال؟

لم يتحدد حتى الآن موقف الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال من مواجهة الحزم في الدوري السعودي.

ويحل الهلال ضيفا على الحزم غدا السبت في القصيم، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري روشن السعودي.

وشارك ألكسندر ميتروفيتش في جزء من تدريبات فريقه التي جرت أمس الخميس، بعد تعافيه من الإصابة الذي تعرض لها في القدم خلال مشاركته الدولية.

وحسبما كشفت صحيفة "الرياضية"، فإن البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الهلال، سيقرر في تدريب اليوم الجمعة مدى إمكانية مشاركة “ميترو” في مواجهة الحزم.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 35 نقطة بعد نهاية الجولة 13، فيما يلاحقه غريمه النصر في المركز الثاني برصيد 31 نقطة.

فيما يتذيل الحزم ترتيب الدوري وفي جعبته 7 نقاط فقط، حيث حقق فوزا وحيدا هذا الموسم.