إهانات عنصرية تلاحق نجم ريال مدريد بسبب ميسي

اشتكى رودريجو لاعب المنتخب البرازيلي من تعرضه لإهانات عنصرية عقب الخسارة أمام المنتخب الأرجنتيني 0-1 في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وكان رودريجو اشتبك مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي خلال المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي على ملعب ماراكانا، بعدما كشفت تقارير أنه وصف لاعبي التانجو بـ"الجبناء" لمغادرتهم الملعب بعد الأحداث التي وقعت في المدرجات قبل العودة مجددا.

وكتب رودريجو /22 عاما/ لاعب ريال مدريد الإسباني على حسابه الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) وإنستجرام :" العنصريون في الخدمة دائما. امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي بالإهانات وكل أنواع الهراء. هذا واضح للجميع".

Os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí pra todo mundo ver! Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportamos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixamos a… pic.twitter.com/JtsPYrQPDT — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) November 23, 2023

وقام المستخدمون بنشر، من بين أشياء أخرى، رموز تعبيرية خاصة بالموز والقرود على أحد منشورات اللاعب.

وأضاف رودريجو :" إذا لم نفعل ما يريدونه، إذا لم نتصرف بالطريقة التي يعتقدون أنه ينبغي علينا أن نتصرف بها، إذا ارتدينا شيئا يزعجهم، إذا لم نخفض رؤوسنا ، إذا هوجمنا، إذا ملأنا فراغات، يعتقدون أنها تخصهم، فمن ثم يتدخل العنصريون بسلوكهم الإجرامي".

وأدان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم "التصرفات العنصرية". وأشار إلى أنه سيواصل العمل بدون كلل "لإزالة مرض العنصرية من كرة القدم".