دي ماريا يعلن اعتزاله دوليا بعد كوبا أمريكا 2024

قرر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الفائز ببطولة كأس العالم، إنهاء مسيرته الطويلة مع منتخب بلاده عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا التي تقام في أمريكا العام المقبل.

وذكر دي ماريا، مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، مساء الخميس، على انستجرام إنه سيودع المنتخب "مع كل الألم الذي يعتمل في روحي، والغصة في حلقي".

وشارك دي ماريا /35 عاما/ للمرة الأول مع المنتخب الأرجنتيني عام 2008 ومنذ ذلك الوقت شارك في 138 مباراة دولية، وسجل 29 هدفا.

✅ 2008 Olympic Games Final

✅ 2021 Copa América Final

✅ 2022 Finalissima

✅ 2022 World Cup Final 𝑺𝒊𝒎𝒑𝒍𝒚, 𝑭𝒊𝒅𝒆𝒐! 🫶🇦🇷#ArgentinaNT pic.twitter.com/uIFrRhcuV0 — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) September 6, 2023

وحصد دي ماريا الميدالية الذهبية الأولمبية في 2008، وتوج بلقب كأس كوبا أمريكا في 2021، وبطولة كأس العالم العام الماضي، حيث سجل الهدف في المباراة النهائية أمام المنتخب الفرنسي، التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح بعد انتهائها بالتعادل 3/3.

وعلى مستوى الأندية، يرتبط دي ماريا بعقد ممتد مع بنفيكا حتى عام 2024، مع خيار التمديد لموسم آخر في فترته الثانية مع النادي.

وتوج دي ماريا بلقب دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، ولقبين لكأس إسبانيا مع ريال مدريد، كما توج بخمسة ألقاب للدوري الفرنسي ومثلها بالكأس مع باريس سان جيرمان، وفاز بالدوري البرتغالي مع بنفيكا.

ولعب دي ماريا، الذي يشغل مركز الجناح، مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، وفاز بجائزة لاعب العام الأرجنتيني في عام 2014.