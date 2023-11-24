وصول أولى شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة إلى ميناء بورسعيد

وصلت اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة إلى ميناء بورسعيد في مصر، وذلك تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتشمل الشحنة البحرية الأولى على 1050 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، للإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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