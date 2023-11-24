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وصول أولى شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة إلى ميناء بورسعيد

24 نوفمبر 2023 · < 1 minutes
أولى شحنات الجسر البحري السعودي
أولى شحنات الجسر البحري السعودي

وصلت اليوم الجمعة، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة غزة إلى ميناء بورسعيد في مصر، وذلك تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتشمل الشحنة البحرية الأولى على 1050 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية، للإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

أولى شحنات الجسر البحري السعودي
أولى شحنات الجسر البحري السعودي

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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