الاتحاد: شرط وحيد لإبرام صفقات.. ولا داع للقلق من مونديال الأندية

خرج دومينجو سواريز، الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، ليكشف خطة النادي بشأن صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرا إلى أنه لا داع للقلق من بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق يوم 12 ديسمبر المقبل.

وقال دومينجو سواريز في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "صدى الملاعب" عبر قناة "mbc": "المدرب الجديد مارسيلو جاياردو له مواصفات معينة في الأندية التي يحب تدريبها، وبعد إطلاعه على نادي الاتحاد وجده نادٍ يعشق الانتصارات ويبحث دائمًا عن التتويجات وهذا ما وجدناه في المدرب، وأيضًا لديه قدرة على تطوير المواهب الشابة".

وعن إقالة نونو سانتو، أوضح الرئيس التنفيذي للاتحاد: "سانتو قام بعمل رائع مع الاتحاد واستطاع الفوز بلقب الدوري بعد غياب 14 سنة، علينا التركيز على تلك النقطة الإيجابية، لكن النتائج الأخيرة لم تكن على مستوى الطموح ولذلك رأينا أن ذلك الوقت المناسب لرحيله خلال فترة التوقف".

دومينجو سواريز الرئيس التنفيذي لنادي #الاتحاد : غاياردو جاء للفوز بالبطولات وتطوير المواهب الشابة.. ولا داع للقلق من مونديال الأندية.. وفهد خميس والدغيثر يتحدثان عن صورة وفرص الاتحاد في مونديال الأندية#صدى_الملاعب يعرض الآن مجاناً على شاهد#Shahidhttps://t.co/K4qrbaYO0h pic.twitter.com/m5ReEgdtQX — صدى الملاعب (@sadaalmalaeb) November 23, 2023

ووضع دومينجو سواريز شرطا وحيدا لإبرام صفقات في فترة الانتقالات الشتوية قائلا: "لدينا حاليا مجموعة رائعة من اللاعبين، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في الإصابات التي أثرت على أداء الفريق ونتائجه، المدرب يعلم أنه يمتلك فريقا قويا بعدما درس أسمائهم قبل التوقيع، ولن نقوم بأي قرار يخص التعاقدات في يناير إلا بالاعتماد على متطلباته".

وعن كأس العالم للأندية، أوضح: "لدينا 5 مباريات نخوضها حاليا قبل انطلاق البطولة، بمعنى الفريق يخوض مباراة كل 3 أيام وهذا أمر صعب، لكن لا داعٍ للقلق سنكون جاهزين للبطولة".

وأنهى الرئيس التنفيذي للاتحاد تصريحاته بالحديث عن خطط تطوير الفريق قائلا: "بدأت بالعمل منذ شهر ونصف ولا يزال لدينا الكثير من العمل نحن رقم 1 ونريد أن نستمر على ذلك من أجل تلبية كل طموحات مشجعينا".