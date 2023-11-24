طائرتان سعوديتان لإغاثة سكان غزة تغادران إلى العريش

غادرت اليوم الجمعة، الطائرتان الإغاثيتان السابعة عشرة والثامنة عشرة، متوجهة إلى مطار العريش الدولي في مصر، ضمن المساعدات السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتي يسيرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

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وتحمل الطائرتان الإغاثيتان، على متنهما عدد 4 سيارات إسعاف، بواقع سيارتي إسعاف لكل منهما، وذلك من أصل 20 سيارة إسعاف من المقرر وصولها تباعا، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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