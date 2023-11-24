إعلان فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية (ديوان وزارة الداخلية - كلية الملك فهد الأمنية - حرس الحدود - المركز الوطني للعمليات الأمنية - القوات الخاصة للأمن والحماية) والهيئة العليا للأمن الصناعي على رتبة (وكيل رقيب - عريف - جندي أول - جندي) للرجال.

التسجيل خلال الفترة من يوم السبت 11/ 5/ 1445 هـ حتى يوم الخميس 23/ 5/ 1445 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر - توظيف) https://jobs.sa .