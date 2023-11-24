إصابة جافي تمنح برشلونة هدية برازيلية في الميركاتو الشتوي

منحت إصابة جافي لاعب وسط برشلونة ناديه الإسباني هدية ثمينة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان برشلونة أعلن رسميا تعاقده مع البرازيلي فيتور روكي من صفوف أتلتيكو باراناينسي، لكنه سينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2024.

لكن وفقا للتقارير، يبدو برشلونة الآن كما لو أنهم سيكونون قادرين على تسجيل المهاجم البرازيلي فيتور روكي كبديل للمصاب جافي في يناير بدلا من الصيف.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن روكي سيأخذ إجازة لمدة أسبوعين قبل السفر إلى برشلونة في 20 ديسمبر، مما يتيح له بعض الوقت للاستقرار في حياته الجديدة قبل بدء التدريب والدخول في جدول برشلونة المرهق.

وسيدفع برشلونة 30 مليون يورو بالإضافة إلى 31 مليون يورو كمتغيرات مقابل روكي، وقد يكون البديل المثالي للبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق.

يذكر أن روكي هو في المراحل الأخيرة من تعافيه من إصابة في أربطة الكاحل، على الرغم من أنه من المتوقع أن يعود من الإصابة في وقت مبكر من نهاية هذا الأسبوع.

ويهدف صاحب الـ18 عاما إلى استعادة لياقته البدنية في 10 يناير، عندما يواجه أوساسونا في المملكة العربية السعودية في كأس السوبر الإسباني.