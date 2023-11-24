من 200 إلى 500 ريال.. قائمة المخالفات والعقوبات بلائحة مستخدمي وسائل النقل العام

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل على الآلية التفصيلية للائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام.

وبحسب القرار يكون تاريخ نفاذ اللائحة وجدول تصنيف المخالفات والغرامة بعد 30 يوماً من تاريخ نشرها، على أن تقوم الهيئة بمتابعة التنفيذ والرفع للمجلس بشكل ربعي تقريرا عن تطبيق اللائحة والآلية وأي تعديلات تراها.

وضمت اللائحة عددا من العقوبات المرتبطة بمخالفة عدد من الالتزامات العامة.

ومن المخالفات والعقوبات المرتبطة بالالتزامات العامة للركاب، حمل المواد التي تنبعث منها روائح كريهة ومنفِّرة، وكذلك بعض الأطعمة التي قد تفسد أثناء الرحلة وتصل عقوبتها إلى 200 ريال سعودي.

وكذلك عدم سداد أجرة النقل أو عدم اتباع لوائح الهيئة وتعليمات الناقل بشأن الخدمة، وتصل عقوبتها إلى 200 ريال سعودي + أجرة النقل.

أما استخدام الخدمة من دون مرافق في حالة كون عمر الركاب أقل من الحد الأدنى المطلوب (13 سنة لخدمات النقل العام بين المدن و8 سنوات لخدمات النقل داخل المدن)، فعقوبته رفض تقديم الخدمة، وكذلك إدخال الحيوانات في المركبات أو الحافلات (بين المدن وخارج المدن) أو السفن أو منشآت النقل العام دون وضعها في الأماكن المخصصة، باستثناء حيوانات الخدمة الخاصة بالمكفوفين.

أما الامتناع عن إبراز بطاقة الهوية، فعقوبته رفض تقديم الخدمة/ الإنزال من على متن الوسيلة وإحالة المخالفة للشرطة (عند الإنزال من رحلات بين المدن).

أم النوم في غرف الصلاة أو أي مكان يحظر فيه النوم، فعقوبته 200 ريال سعودي.

وعدم تقديم تذكرة صالحة عند التفتيش أو عند الطلب من طاقم الناقل أو المفتشين باستثناء المناطق المسموح بالتواجد بها بدون تذكرة، يصل عقوبته إلى 200 ريال سعودي + أجرة النقل.

وتصل عقوبة العبث بوسيلة أو مرفق النقل أو جزء منه أو الإضرار به إلى 500 ريال سعودي.

وهناك مخالفات وعقوبات مرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات بين المدن، وتتضمن ‌الوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز، وعقوبة ذلك 500 ريال سعودي.

أما عقوبة ‌إلهاء أو تشتيت السائق أثناء الرحلة فتصل إلى 200 ريال سعودي.

ويعاقب التدخين على متن الحافلة أو في المناطق المحظور فيها التدخين، بمبلغ 200 ريال سعودي.

وتصل عقوبة ‌إخراج أي جزء من الجسم أو أي أجسام أخرى من النوافذ أو الأبواب أو التعلق بالجزء الخارجي من الوسيلة، إلى 300 ريال سعودي.

وهناك المخالفات والعقوبات المرتبطة بالتزامات مستخدمي الحافلات داخل المدن، فالوصول إلى الحافلة أو البنية التحتية بواسطة التسلق أو القفز، يصل عقوبته إلى 500 ريال.

وهناك مخالفات وعقوبات مرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية بين المدن، ‌فالوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز، تصل عقوبته إلى 500 ريال.

كما أن هناك مخالفات وعقوبات مرتبطة بالتزامات مستخدمي الخطوط الحديدية داخل المدن، فتصل عقوبة الوصول إلى الخدمة بواسطة التسلق أو القفز، 500 ريال سعودي.

للاطلاع على قائمة المخالفات والعقوبات بلائحة مستخدمي وسائل النقل العام