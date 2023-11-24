إلقاء القبض على يوسف عطال بسبب دعم فلسطين

كشفت تقارير صحفية أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على الدولي الجزائري يوسف عطال، لاعب فريق نيس الفرنسي، بسبب دعمه لغزة والقضية الفلسطينية.

ومن الواضح أن الأمور لا تبدو هادئة بالنسبة ليوسف عطال، منذ دعم فلسطين في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

وقرر اندي نيس استبعاد عطال من قائمة الفريق حتى إشعار آخر، قبل أن تتم معاقبته من قبل رابطة الدوري الفرنسي بإيقافه سبع مباريات اعتبارًا من 31 أكتوبر بسبب ما تم وصفه بـ"خطاب الكراهية" ضمن منشور دعمه لفلسطين.

ووفقا لما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإنه قد تم احتجاز يوسف عطال، مساء الخميس في أحد أقسام الشرطة بعد أكثر من شهر من فتح التحقيق من قبل مكتب المدعي العام في نيس.

وكان المدعي العام في نيس قد أعلن الشهر الماضي عن خضوع عطال لتحقيق أولي بتهمة "الإرهاب والتحريض العلني على الكراهية والعنف".

ومن المتوقع أن يمثل عطال أمام المحكمة في وقت لاحق اليوم الجمعة.