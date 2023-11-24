أوبك+ تقترب من التوصل إلى تسوية مع دول أفريقية بشأن الإنتاج

قالت 3 مصادر في أوبك+ إن التحالف اقترب من التوصل إلى تسوية مع دول أفريقية منتجة للنفط بشأن مستويات الإنتاج في 2024، وذلك بعدما أجبرت الخلافات بشأن مستهدفات إنتاجها التحالف على تأجيل اجتماع هام.

قال مسؤولون لرويترز أمس الخميس إن أنجولا ونيجيريا، وهما عضوان في منظمة الدول المنتجة للبترول (أوبك)، تهدفان إلى زيادة حصتيهما من إنتاج النفط، وفقا لرويترز.

وأدى تأجيل اجتماع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء آخرين بينهم روسيا، من 26 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني لانخفاض أسعار النفط بشكل حاد. لكنها ارتفعت وتجاوز خام برنت 81 دولارا للبرميل اليوم الجمعة.

وقالت أوبك أمس إن الاجتماع سيعقد عن بعد.

وقال أحد المصادر شريطة عدم نشر اسمه إنه "واثق بنسبة 99 بالمئة" في أن أوبك+ ربما يتوصل إلى اتفاق في 30 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال المصدران الآخران إن الاتفاق قريب. وصرح مصدر رابع بأن المناقشات مستمرة.