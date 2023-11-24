ضبط مخالف استخدم حطبا محليا بالأنشطة التجارية و”الغرامة 32 ألف ريال لكل متر مكعب”

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة، بحوزته أكثر من 11 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المستخدم في الأنشطة التجارية في منطقة عسير.

وأفادت القوات الخاصة للأمن البيئي بتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالف، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأشارت القوات إلى أن عقوبة استخدام الحطب والفحم المحليين في الأنشطة التجارية هي غرامة تصل إلى 32 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.