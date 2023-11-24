الاتحاد يتعثر بالتعادل مع الاتفاق في الظهور الأول لجاياردو

تعثر الاتحاد، حامل لقب دوري روشن للمحترفين، بالتعادلمع مضيفه الاتفاق بهدف لمثله مساء اليوم الجمعة في افتتاح الجولة 14 من المسابقة.

ويأتي التعادل في المباراة الأولى للفريق تحت قيادة الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي تولى القيادة الفنية خلفًا للبرتغالي نونو سانتو.

وعاد الاتحاد للتعثر مجددًا بعد أن كان انتصر على حساب أبها في الجولة الماضية.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 25 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع مؤقتًا، حيث من الممكن أن يتراجع في الترتيب بنهاية الجولة الجارية.

في المقابل، رفع الاتفاق رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب.

وتعادل الاتفاق للمباراة الثالثة على التوالي، بعد أن كان تعادل في الجولتين الماضيتين أمام كل من الرائد والفيحاء.

تقدم الاتفاق أولًا في الدقيقة 41 عن طريق الهولندي جورجينيو فينالدوم، لكن الاتحاد أدرك التعادل بتوقيع المغربي عبدالرزاق حمدالله عند الدقيقة 54.