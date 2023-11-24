الرياض يفجر مفاجأة ويزيد معاناة التعاون في دوري روشن

زاد الرياض معاناة مضيفه التعاون بعدما فاز عليه بنتيجة 2-1 بملعب التعاون الجديد مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 14 من دوري روشن للمحترفين.

وفشل التعاون في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة على التوالي، حيث حقق تعادلين وتلقى 3 هزائم، ليصبح صاحب أطول سلسلة حالية بلا انتصارات في المسابقة.

وتجمد رصيد التعاون عند 25 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، كما أنه بات مهددًا بالتراجع أكثر بنهاية الجولة الجارية.

في المقابل، عاد الرياض بانتصار ثمين ومفاجئ ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الـ12.

وتقدم التعاون أولًا في الدقيقة الرابعة عن طريق جواو بيدرو، لكن الرياض رد بهدفين بتوقيع صالح آل عباس في الدقيقة 72، وبيراما تراوري من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، حيث أهدر موسى بارو ركلة جزاء في الدقيقة 56.

وتعرض اثنان من لاعبي الفريقين للطرد خلال المباراة، عبدالفتاح آدم من التعاون في الدقيقة 62، ومحمد الشويرخ في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الشوط الثاني.