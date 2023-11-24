مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع الكسوة الشتوية على مئات الأسر في الأردن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظة عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية.

واستفاد منها 1646 فردًا بواقع 248 أسرة من الأسر السورية اللاجئة والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

كما وزع المركز قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في محافظتي الزرقاء والمفرق بالمملكة الأردنية الهاشمية.

واستفاد منها 2742 فرداً بواقع 416 أسرة من الأسر السورية اللاجئة والأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية (كنف) في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الأسر المحتاجة واللاجئة في مختلف الدول والشعوب حول العالم.