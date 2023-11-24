العويس ينضم لقائمة مصابي الهلال قبل مواجهة الحزم

انضم محمد العويس، حارس مرمى الهلال، لقائمة مصابي الفريق الأزرق قبل مباراة الحزم في دوري روشن للمحترفين.

وأعلن الهلال، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء اليوم الجمعة أن العويس تعرض لإصابة في الظهر خلال التدريبات، لكنه لم يكشف عن تفاصيل إضافية.

وأصيب العويس في وقت يعاني الهلال من غياب عدد من نجومه بسبب الإصابة، أبرزهم سالم الدوسري، وياسر الشهراني، وناصر الدوسري، وألكسندر ميتروفيتش.

وأضاف الهلال في بيانه أن المهاجم الصربي شارك في جزء من المران، قبل أن يكمل برنامجه العلاجي في صالة الإعداد البدني بعد معاناته من إصابة في مفصل القدم.

ويحرس مرمى الهلال في مباريات الدوري المغربي ياسين بونو.

من جانبه، وضع البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، اللمسات النهائية على الاستعدادات لمباراة الحزم خلال التدريبات التي تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن تغادر البعثة إلى القصيم استعدادا للقاء الحزم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

ويحل الهلال ضيفًا على الحزم غدًا الجمعة ضمن الجولة 14 من دوري روشن.

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بينما يتذيل الحزم الترتيب بـ7 نقاط.