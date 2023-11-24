مات بيتروس.. عاش بيتروس

تخلص فريق النصر من لاعب خط الوسط البرازيلي بيتروس، بإرساله في مغلف حريري لنادي الفتح.

وتفاءل الجمهور النصراوي عندما علم أن إدارة ناديه ستستجلب لاعباً عالمياً يحل محل الممثل الشهير.

لكن يا فرحة ما تمت، فقد جاء أوتافيو وما أدراك ما أوتافيو، الذي ما أن شارك في أول مباراة، حتى صاحت الجماهير النصراوية "الله يحلل الحجاج عند ولده".

سقوط متكرر واحتجاج على طول الخط، وتمثيل على المكشوف. والمشكلة أن الكثير من الطواقم التحكيمية التي مرت على هذا اللاعب لم تنتبه بعد لتمثيلياته الطويلة والتي يبدو أنها متماسكة وصلبة ويصعب الدخول عليها مثل تمثيليات سلفه بيتروس.

لو كان لي من اقتراح لطلبت من الناقل الرسمي أن يخصص كاميرا خاصة لتتبع أوتافيو طوال المباراة، ومن ثم الدفع بلقطات البطولة لأقرب معهد تمثيل لعل الناشئة من الممثلين يستفيدون من المادة التعليمية الاحترافية.