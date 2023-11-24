مونديال الناشئين.. مواجهة مرتقبة بين الأرجنتين وألمانيا في نصف النهائي

يتقابل المنتخبان الأرجنتيني والألماني في قمة مرتقبة بالدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا والجارية في إندونيسيا.

وتأهل المنتخب الأرجنتيني للدور قبل النهائي بعد فوزه الكبير على نظيره البرازيلي بثلاثية دون رد، ضمن منافسات دور الثمانية اليوم الجمعة.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل في الفوز لنجمه كلاوديو إيتشفيري الذي سجل الأهداف الثلاثة "هاتريك" في الدقائق 28 و58 و71.

ويأتي فوز منتخب الأرجنتين على نظيره البرازيلي في مونديال الناشئين بعد أقل من 3 أيام على فوز التانجو على غريمه السامبا في منافسات الكبار ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني في الدور قبل النهائي نظيره الألماني، الذي تأهل بدوره للدور ذاته بعد فوزه على إسبانيا بهدف، في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وسجل هدف ألمانيا الوحيد في المباراة باري برونر في الدقيقة 64 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة طرد راؤول خيمينز لاعب المنتخب الإسباني في الدقيقة الأخيرة.

ويتبقى مقعدان في نصف النهائي، حيث يلتقي منتخبا فرنسا وأوزبكستان، فيما يلعب المغرب ومالي في مباراة أفريقية خالصة.