الرئيس الأمريكي: تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس مجرد بداية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن عملية تبادل الأسرى التي تمت اليوم بين إسرائيل وحماس مجرد بداية.

وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أن عودة المحتجزين لدى حماس لذويهم بداية رحلة طويلة، متوقعا إطلاق سراح المزيد من الرهائن من غزة غدًا.

وتابع: "ضغطت لتنفيذ الصفقة والهدنة وسنعمل على إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.. مئات من القوافل الإنسانية ستدخل غزة لإغاثة الأبرياء من الفلسطينيين".

وأوضح: "نتطلع لإنهاء الأزمة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وسأبقى على اتصال مع قادة مصر وقطر وإسرائيل لتنفيذ المزيد من الهدن، وعلينا إنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط".