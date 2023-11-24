“نحن جميعًا خلفك”.. لاعبو الجزائر يدعمون عطال بعد القبض عليه بسبب دعم فلسطين

حرص لاعبو منتخب الجزائر على تقديم الدعم والمساندة إلى يوسف عطال، الذي تعرض للاعتقال من الشرطة الفرنسية، بسبب دعم فلسطين.

ونشر رياض محرز، عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل صورة له وهو يحمل عطال وهما بقميص منتخب الجزائر وكتب معلقًا، "قوة وشجاعة أخي يوسف عطال في هذا الاختبار، في قضية أخذت أبعادا غير متناسبة. نحن جميعا خلفك".

أما سفيان فيجولي فكتب "قوة يوسف عطال، سحب منشوره، وقال إنه آسف على نهاية الفيديو الذي لم يشاهده، تعرض للاستبعاد، ثم الإيقاف والآن احتجاز. يجب أن تركز العدالة على الأشخاص عديمي الفائدة الذين يزرعون الكراهية على شاشات التلفزيون".

وأعاد بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري نشر صورة لعطال في حسابه على نفس المنصة مع تعليق "الدعم لك أخي".

واشترك رامي بن سبعيني، مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، وحسين بن عيادة، مدافع شباب بلوزداد الجزائري، وأنتوني ماندريا، حارس مرمى كان الفرنسي في نفس التعليق "القوة لك أخي".

ودعا حسام عوار، لاعب روما الإيطالي، عطال، إلى التحلي بالشجاعة، فيما أعرب فارس شعيبي، لاعب شتوتجارت الألماني، عن دعمه ومساندته لزميله، وكذلك فعل إسلام سليماني، مهاجم نادي كوريتيبا البرازيلي، وأحمد توبة، مدافع ليتشي الإيطالي.

كان عطال، أعاد نشر يوم 14 أكتوبر الماضي مقطع فيديو للداعية الفلسطيني محمود الحسنات، على حسابه في إنستجرام، يدعو فيه إلى "يوم أسود لليهود"، قبل أن يسارع اللاعب بحذف المنشور بعد أن أحدث جدلا واسعا، واعتُبر المنشور "معاديا للسامية وفيه دعوات إلى العنف".

واعتذر عطال، عما بدر منه بالقول "أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك"، مضيفا أنه يريد "توضيح وجهة نظره من دون أي غموض. أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا".

ورغم اعتذاره، تعرض عطال للإيقاف في وقت سابق، كما ذكرت النيابة العامة في مدينة نيس، بجنوب فرنسا، اليوم الجمعة أن الشرطة احتجزت عطال بسبب منشوره.