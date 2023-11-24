ترتيب هدّافي دوري روشن بعد ثنائية رونالدو في الأخدود

ابتعد كريستيانو رونالدو، قائد النصر، بصدارة هدّافي دوري روشن للمحترفين بعدما سجل هدفين في شباك الأخدود مساء اليوم الجمعة في المسابقة.

وسجل رونالدو هدفين في شباك الأخدود ضمن الجولة 14 من المسابقة ليقود النصر للفوز بثلاثية نظيفة.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 15 هدفًا ليبتعد في المركز الأول بصدارة الهدّافين، أكثر من أي لاعب آخر.

ووسع النجم البرتغالي الفارق بينه والصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال، إلى 5 أهداف.

وتحوم الشكوك حول مشاركة ميتروفيتش مع الهلال ضد الحزم غدًا الجمعة بسبب الإصابة.

ترتيب هدّافي دوري روشن حتى الآن

كريستيانو رونالدو (النصر).. 15 هدفًا.

ألكسندر ميتروفيتش (الهلال).. 10 أهداف.

أندرسون تاليسكا (النصر).. 8 أهداف.

بيرنارد مينساه (الطائي).. 8 أهداف.

كريم بنزيما (الاتحاد).. 8 أهداف.